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Haber Merkezi

TikTok rüzgarı bu kez nostaljik bir Türk şarkısını dünya sahnesine taşıdı.

Geçtiğimiz aylarda Turkish Delight makyajı ile dünyayı kasıp kavuran Türkiye, şimdi eski bir şarkı ile gündeme geldi.

20 YILLIK ŞARKI VİRAL OLDU

Davut Güloğlu’nun 2005 yılında seslendirdiği Ayağında Takunya adlı parça, TikTok’ta bir dans trendine dönüştü.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA YAYILDI

Şarkı, kısa sürede binlerce videoda kullanılarak beklenmedik şekilde yeniden popülerlik kazandı.

Ritimli yapısı ve enerjik havasıyla dikkat çeken şarkı, farklı ülkelerden kullanıcıların çektiği videolarla kısa sürede viral hale geldi.

MİLYONLARCA İZLENDİLER

Kullanıcılar, şarkının temposuna uygun koreografilerle dans ederken, bazı videolar milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Özellikle genç kullanıcılar arasında fenomen haline gelen Ayağında Takunya, kısa sürede TikTok’un en çok kullanılan seslerinden biri oldu.