Defne Samyeli spor tarzıyla olay yarattı! 'Kim der ki 51 yaşında'

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin spor pozları sosyal medyanın gündemine oturdu.
Sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Defne Samyeli iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Defne Samyeli cesur pozlarını Instagram hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisini kazanıyor.
51 yaşında olan Defne Samyeli hem özel hayatı hem de verdiği cesur pozlar ile sık sık gündemde kendisine yer buluyor.
Spor yapmayı ihmal etmeyen Defne Samyeli fiziği ile adeta genç kızlara taş çıkartıyor.
Paylaştığı iddialı fotoğraflar beğeni toplayan Defne Samyeli'nin Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor.
Defne Samyeli son olarak spor yaparken verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Samyeli'nin tarzı dikkat çekti.
İşte Defne Samyeli'nin spor tarzı...