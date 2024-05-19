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Defne Samyeli spor tarzıyla olay yarattı! 'Kim der ki 51 yaşında'

Defne Samyeli spor tarzıyla olay yarattı! 'Kim der ki 51 yaşında' Defne Samyeli'nin spor pozları sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü ismin takipçileri yorum ve beğeniler ile Defne Samyeli'ye övgüler yağdırdı. İşte Defne Samyeli'nin spor tarzı...