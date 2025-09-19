Değiştirildi! Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yayınlanacak mı? 19 Eylül 2025 yayın akışı...

19 Eylül Cuma akşamı ekrana gelip gelmeyeceği merak edilen Kızılcık Şerbeti, son günlerde yaşanan tartışmalar nedeniyle izleyicilerin odağında.

RTÜK'ün müdahalesi sonrası fragmanda bazı düzenlemeler yapılırken, dizinin senaryosunun nasıl ilerleyeceği ise şimdiden soru işareti yarattı.

Takipçilerin "Bu akşam Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle yayınlanacak mı?" sorusuna yanıt aranırken, Show TV yayın akışı ve yapımcı açıklamaları merak konusu oldu.

Fragmandaki değişiklikler sonrası gözler yayın akışına çevrildi.

Peki; Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? İşte, SHOW TV yayın akışı...

KIZILCIK ŞERBETİ'NE SORUŞTURMA

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin dün (14 Eylül Pazar) X hesabından yaptığı paylaşımda Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında kendilerine gelen şikayetleri değerlendirdiklerini belirtmişti.

Dizinin yapımcısı Gold Film’den yapılan açıklamada ise, “Başta aile kurumu olmak üzere Türk toplumunun değerlerine karşı olan hassasiyeti her zaman göz önünde bulundurmaktayız” denildi.

İnceleme kararının ardından dizinin yeni bölümünden beklenen fragman yayınlandı.

Senaryoda değişikliğe giden dizinin yeni fragmanında, tartışmalara konu olan Doğa-Firaz sahnelerine yer verilmediği görüldü.

YAYINLANACAK MI

Kızılcık Şerbeti, 19 Eylül Cuma günü Show TV'de saat 20.00'de yeni bölümü ile ekrana gelecek.