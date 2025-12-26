Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si pozlarıyla gündemde! Instagram'dan yorum yağıyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de "Fadime" olarak karşımıza çıkan Zeynep Atılgan, sosyal medyanın gündeminde.

Performansı kadar güzelliğiyle de öne çıkan Atılgan, daha önce birçok dizide rol aldı.

Asıl yükselişini Yargı dizisindeki Parla karakteriyle yakalayan Zeynep Atılgan, Instagram'daki kareleriyle dikkat çekiyor.

2002 doğumlu genç oyuncu Marmara Üniversitesi Fizik Bölümü'nde lisans eğitimine devam ederken, kariyer ve sosyal hayatını da birlikte yürütüyor.

Güzelliği ile beğeni toplayan Zeynep Atılgan'ın pozlarına ise yorum yağıyor.

İşte, Instagram hesabından bazı paylaşımlar...