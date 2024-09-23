Deha 2. bölüm 1. fragman: Baba-oğul savaşı başlıyor! İlk bölümü ile ilgi uyandıran Deha dizisi, pazar akşamına damga vurdu. Deha'nın 2. bölüm fragmanından ilk tanıtım geldi.

Yağmur Dinç

Yeni dizi Deha, Aras Bulut İynemli ve Uğur Polat'ın başrollerini paylaştığı etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekranlara iddialı bir giriş yaptı.

Deha dizisi, çocukken babası tarafından terk edilmiş olan Devran’ın hikâyesini konu alıyor.

İstanbul’un eski ve yoksul semtlerinden birinde annesi, babaannesi ve dört kardeşiyle büyüyen Devran, özel yeteneği olan zekasıyla dikkat çekiyor.

Hem reytinglere hem sosyal medyaya damgasını vuran dizi ilk bölümüyle damga vurdu.

Deha'nın 1. bölümünde: Matematik dehası Devran, doktora tezinde çığır açan bir teorem ortaya koyduktan sonra Amerika’dan teklif ve yüksek miktarda para ödülü kazandı. Herkesin konuştuğu bu başarısını ise duymasını istediği tek bir kişi vardı; o da babası İskender!

Merakla beklenen 2. bölümden ise ilk fragman geldi.

Fragmanda, baba oğul savaşının başladığı sinyali verildi. Yeni bölümde baba oğulun bu karşılaşmasında yaşanacaklar için nefesler tutuldu.

İşte Deha 2. bölüm 1. fragmanı: