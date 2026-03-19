Sevdiğim Sensin dizisi için karar verildi: Bu akşam yayınlanacak mı

Bu hafta bayram haftası olması sebebiyle bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Gözler perşembe günlerinin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin’e çevrildi. Peki, bu akşam Sevdiğim Sensin var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte Star TV yayın akışı…
16 Mart haftasıyla birlikte milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen yapımların bayram mesaisi netlik kazanmaya başladı.
20 Mart Cuma günü başlayacak ve 22 Mart Pazar akşamı sona erecek olan Ramazan Bayramı tatili, televizyon kanallarının yayın akışlarında zorunlu değişikliklere gidilmesine neden oldu.
19 Mart Perşembe akşamı, yani bayram arifesinde izleyiciyle buluşması beklenen Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölüm yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu oldu.
SEVDİĞİM SENSİN BU AKŞAM VAR MI?
Star TV’nin yayın akışında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Perşembe akşamlarının reyting rekortmeni yapımı Sevdiğim Sensin, heyecan dolu sahneleriyle bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alacak. B
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 – Pelin ve Tahsin Mutfakta
18:15 – Erkenci Kuş
19:00 – Star Haber
20:00 – Sevdiğim Sensin
00:15 – Bittin Sen
02:00 – Bittin Sen
03:30 – Sefirin Kızı
05:00 – Aramızda Kalsın