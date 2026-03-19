Sevdiğim Sensin dizisi için karar verildi: Bu akşam yayınlanacak mı

16 Mart haftasıyla birlikte milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen yapımların bayram mesaisi netlik kazanmaya başladı.

20 Mart Cuma günü başlayacak ve 22 Mart Pazar akşamı sona erecek olan Ramazan Bayramı tatili, televizyon kanallarının yayın akışlarında zorunlu değişikliklere gidilmesine neden oldu.

19 Mart Perşembe akşamı, yani bayram arifesinde izleyiciyle buluşması beklenen Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölüm yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu oldu.

SEVDİĞİM SENSİN BU AKŞAM VAR MI?

Star TV’nin yayın akışında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Perşembe akşamlarının reyting rekortmeni yapımı Sevdiğim Sensin, heyecan dolu sahneleriyle bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alacak. B

ATV YAYIN AKIŞI

13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 – Pelin ve Tahsin Mutfakta

18:15 – Erkenci Kuş

19:00 – Star Haber

20:00 – Sevdiğim Sensin

00:15 – Bittin Sen

02:00 – Bittin Sen

03:30 – Sefirin Kızı

05:00 – Aramızda Kalsın