Yeraltı dizisine 2 yeni isim birden: 8. bölümde dengeleri değiştirecek

Çarşamba akşamlarının dikkat çeken yapımlarından biri haline gelen Yeraltı, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Hikayesi ve temposuyla son haftalarda adından sıkça söz ettiren dizide bu akşam sürpriz gelişmeler yaşanacak.

Yayınlanacak yeni bölümde kadroya iki yeni oyuncu dahil olacak.

Peki, kimler geliyor, hikayeye nasıl dahil olacak?

İKİ YENİ OYUNCU GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Deneyimli oyuncu Orhan Becerir, Yeraltı dizisinin kadrosuna katıldı. Becerir, dizinin 8. bölümünde İsmail’in (Osman Albayrak) oğlu Kaan karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde kadroya dahil olan bir diğer isim ise Burak Çelik oldu. Daha önce aynı ekibin imzasını taşıyan Hudutsuz Sevda dizisinde rol alan Çelik’in Yeraltı’ndaki karakterine dair detaylar henüz paylaşılmadı.