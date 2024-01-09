Dekolteyi arşa çıkardı! Hayal Köseoğlu’nun pozlarına yorum yağdı "Fizik dediğin…" Aşk-ı Memnu dizisinde Pelin karakteriyle hafızalara kazınan Hayal Köseoğlu, yeni pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor. Ünlü oyuncu göğüs dekolteli pozlarıyla adeta nefes kesti. İşte o kareler…

ensonhaber.com

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisi, oyuncularıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Dizinin yan rol oyuncularından biri olan Pelin karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, adını geniş kitlelere duyurdu.

Köseoğlu, oyunculuk performansıyla sadece Aşk-ı Memnu ile değil, farklı yapımlarda da dikkatleri üzerine çekti.

7. Koğuştaki Mucize, Sesinde Aşk Var, Bir Nefes Daha gibi önemli yapımlarda başarılı performansıyla adından söz ettirdi.

Hayal Köseoğlu yalnızca karakteriyle değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Son kareleri olay yarattı

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme bomba gibi düştü.

Göğüs dekoltesiyle kamera karşısına geçen genç oyuncu, pozlarını peş peşe sıraladı, gören gözlerini alamadı.

İşte o kareler...

Hayal Köseoğlu, son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisine dahil oldu. Ünlü oyuncu dizide Damla karakterine hayat veriyor.