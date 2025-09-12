Abone ol: Google News

Deren Talu sosyal medya hesabından yaptığı mayolu paylaşımlar ile dikkat çekti. Deren Talu'nun son paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. İşte o kareler..

Yayınlama Tarihi: 12.09.2025 16:42
Deren Talu'dan mayolu paylaşım! İşte beğeni yağmuruna tutulan kareler...

Özel hayatı ile ve iddialı pozları ile magazin gündeminde sürekli yer alan Deren Talu son pozları ile dikkatleri üzerine çekti.

Deren Talu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanan Deren Talu'nun Instagram'da 472 bin takipçisi bulunuyor.

Deren Talu'nun paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Deren Talu'nun Instagram üzerinden yaptığı son paylaşım büyük beğeni topladı.

Yazı bol bol tatil yaparak geçiren Deren Talu'nun mayolu pozları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Deren Talu'nun mayolu pozları takipçilerinden tam not aldı.

İşte o kareler...

