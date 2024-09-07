Devrim Özkan'dan havuzda aşk pozu! Torreira’nın sırtına çıktı... Devrim Özkan kariyerinin yanı sıra aşk hayatıyla gündemin nabzını tutmaya devam ediyor. Galatasaray’ın yıldız ismi Lucas Torreira ile barışmalarının ardından paylaşılan aşk pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdular.

Editör: Seda Yeşilyurt

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra aşk hayatıyla da magazin gündeminde sıkça adından söz ettiren Devrim Özkan geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı yıldız futbolcu ile barışmışlardı.

8 ay süren ayrılığın ardından Özkan’ın doğum gününden hemen önce barışan çift medyanın gündemine bomba gibi düşmüşlerdi.

Lucas Torreira ile paylaştığı aşk dolu havuz kareleri sosyal medyayı yangın yerine çevirdi. Özkan, Torreira’nın sırtına çıktı o anlar gündemi yıktı geçti.

İŞTE, TORREIRA’LI AŞK POZLARI...