Devrim Özkan'ın memleketini duyanlar şaşırıyor! İşte ünlü oyuncunun memleketi... Ünlü oyuncu Devrim Özkan'ın memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte 25 yaşındaki Devrim Özkan'ın memleketi...

ensonhaber.com

Son dönemin en popüler isimleri arasında bulunan ünlü oyuncu Devrim Özkan'ın hayatı merak ediliyor.

Oynadığı dizilerdeki performansıyla dikkat çeken Devrim Özkan hakkında merak edilenler sosyal medyada gündeme geliyor.

Devrim Özkan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1. sınıftayken okulu bırakarak İstanbul'a yerleşti.

Oyunculuk kariyerine Rüya isimli dizi başlayan Devrim Özkan ardından Vatanım Sensin, Vuslat ve Ramo gibi projelerde rol alarak tanındı.

İki sezon boyunca Vuslat dizisinde ilk başrolünü oynadı. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde "Songül Acarerk" karakterine hayat vererek geniş kitlelerce tanındı.

Devrim Özkan son olarak ise, Ne Gemiler Yaktım dizisinde "Fidan Hersekli" karakterine hayat verdi.

Oyunculuğunun yanısıra güzelliği ile de adından söz ettiren Devrim Özkan'ın memleketi merak uyandırdı.

Bakın Devrim Özkan nereliymiş...

Devrim Özkan, 2 Eylül 1998 tarihinde Muğla'da doğdu. Ünlü oyuncu Milas-Bodrum'da büyüdü.