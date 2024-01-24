Dilek Taşı'nın Figen'i yatakta pozlandı, sosyal medya yıkıldı! "Saf güzellik" Ünlü oyuncu Hazal Subaşı'nın dergi pozları, takipçilerinin nabzını yükseltmeyi başardı.

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Adını Sen Koy, Çukur, Kasaba Doktoru ve Sıcak Kafa gibi yapımlarda rol alan Hazal Subaşı'nin yeni dizisi Dilek Taşı...

Figen karakterini canlandıran Subaşı, yeteneğiyle izleyiciyi ekrana kilitliyor.

Ünlü oyuncunun güzelliği ise dillere destan.

Hazal Subaşı, Instagram'a pozlarıyla damga vurmaya devam ediyor.

Masum güzellik

1.1 milyon takipçisi olan güzel oyuncu, bir dergi çekimi için objektif karşısına geçti.

Birbirinden cesur pozlar paylaşan Hazal Subaşı, yataktaki karesiyle beğenildi.

29 yaşındaki Subaşı, masum ve iddialı haliyle sosyal medyaya damga vurdu.

İşte o pozlar...