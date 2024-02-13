Diriliş Ertuğrul'un Maria'sı yeni mesleğiyle şaşırttı! İşte Sedef Şahin'in yeni mesleği... Ünlü oyuncu Sedef Şahin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile yeni mesleğini açıkladı. İşte Sedef Şahin'in yeni mesleği...

ensonhaber.com

Bir çok dizide rol alarak hafızalara kazınan oyuncu Sedef Şahin sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile dikkatleri üzerine çekti.

Oyunculuk kariyerinde Patron Kim, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Sevgili Dünürüm, Adını Feriha Koydum, Diriliş Ertuğrul ve Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alan Sedef Şahin yeni mesleğini açıkladı.

Son olarak Diriliş Ertuğrul'da 'Maria' karakterine hayat vererek dikkat çeken Sedef Şahin bir süredir ekranlarda yer almıyordu.

Sedef Şahin yeni mesleğini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım ile duyurdu.

Öğretim görevlisi oldu

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Sedef Şahin öğretim görevlisi olduğunu duyurdu.

İşte Sedef Şahin'in o paylaşımı;

"Bugün yepyeni bir sayfa açıldı hayatımda ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğretim üyesi oldum. O kadar mutlu ve gururluyum ki… Yıldız hocamın,meleğimin bana vasiyetiydi öğrenci yetiştirmem ben de “hazır hissettiğimde söz hocam “demiştim. Bugün ilk adımımı attım ve ilk dersimizi yaptık. Arayıp söyleyemedim,yanınıza koşamadım belki ama bizi izlediğinize eminim hocam. Peki neden Bahçeşehir Üniversitesi? Çünkü yıllardır çok hayran olduğum çiçek gibi bir rektörümüz var. Elimi tutup , bana benden çok güvendiğini hep hissettiren rektörümüz kıymetli Esra Hatipoğlu'na ,sevgiyle ekibine dahil edip kucak açan bölüm başkanımız Uluç Esen'e ve heyecanla gözlerime bakan tüm öğrencilerime teşekkür ederim. Dilerim yolumuz uzun ve güzelliklerle dolu olur. İlk gözağrılarım ve özel olacaksınız. Çok yaşayın sevgiyle aşkla...

14 Mayıs 1992'de İstanbul'da dünyaya gelen Sedef Şahin, Özel Pera Güzel Sanatlar Lisesinde tiyatro okumuştur.

Birçok reklamlar, kataloglar ve dizilerde rol alan 31 yaşındaki oyuncu Belalı Baldız dizisindeki Yeşim karakteri ile tanındı.

Uzun süredir herhangi bir dizide yer almayan Sedef Şahin dün yaptığı açıklama ile öğretim görevlisi olduğunu açıklayarak dikkatleri üzerine çekti.