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Dizisi merak ettirdi: Arak ne demek? Arak kelimesinin anlamı

Dizisi merak ettirdi: Arak ne demek? Arak kelimesinin anlamı İlker Kaleli ve Öykü Karayel'i buluşturan Arak dizisi, seyircilerin gündeminde yer alıyor. Dizinin adı ise kulaklara bir hayli ilginç geliyor. Peki, arak ne demektir? Arak kelimesi ne anlama gelir? İşte yanıtı...