Dizisi merak ettirdi: Arak ne demek? Arak kelimesinin anlamı

Show TV’nin yapımını Most Production’ın, yapımcılığını Murat Can Oğuz’un üstlendiği Arak dizisi, yayın macerasına başladı.
İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, Kerem Arslanoğlu, Bennu Yıldırımlar gibi isimleri buluşturan Arak dizisi, gündemde.
Babasının intikamını almak isteyen Kara ile çok farklı bir hayattan gelen Zeynep'in mücadelesini anlatan Arak, dikkat çekti.
İzleyiciler, "Arak ne demek" sorusuna yanıt aramaya başladı.
Peki, Arak ne demektir? Arak kelimesinin anlamı nedir? İşte yanıtı...
Arak ne demek?
Arak, (Arapça: 'araq' ﻋﺮﻕ terlemek kelimesinden gelir) Levant yöresine özgü üzüm, hurma veya şeker kamışından damıtılarak üretilen anasonlu bir içkidir.
Türkiye'de rakı, Yunanistan'da uzo, İtalya'da sambuca gibi...
Aynı zamanda argoda "çalınan mal" için kullanılır.