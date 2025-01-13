Yağmur Dinç

2000'li yıllara damga vuran hatta yıllarca tekrar bölümleri yayınlanan Doktorlar dizisi, hafızalardaki yerini koruyor.

Başrollerini Kutsi, Yasemin Özilhan, Leyla Göksun, Bekir Aksoy, Melike Güner ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun paylaştığı dizi, 2011 yılında final yaptı.

Grey's Anatomy dizisinden uyarlananan dizide doktorların yaşantıları ve aşkları konu edinen dizi, bir neslin aklına adeta kazındı.

Doktor Levent, Ela, Suat, Zenan, gibi karakterlerin yer aldığı dizide, doktor Jülide de beğeni topladı.

Doktor Jülide'ye hayat veren Mehtap Altunok, akabinde ise ekranlarda pek gözükmedi.

Şimdilerde oyunculuk sektöründe "tekelleşme" krizi yaşanırken, Altunok da konuya ilişkin itiraflarda bulundu.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Güzelliği ile yıllara meydan okuyan 53 yaşındaki oyuncu, bu gibi sebeplerden Türkiye'den ayrıldığına da değindi.

Altunok, "Çok sevdiğim ülkemi kızımı da yanıma alarak terk ettim. Bizi çok sevdiğimiz işimizi yapamaz hale getirdiler. Ellerindeki oyuncularla bütün piyasayı dijital de dahil domine ettiler. Hakkımızı helal etmiyoruz, haksız kazanç elde ettikleri her kuruşun hesabını verdiklerini hepimiz görmek istiyoruz." dedi.

İşte Doktorlar'ın Jülide'si Mehtap Altunok'un paylaşımları...