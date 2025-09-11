Doktorlar’ın Suat’ı Bekir Aksoy sektör değiştirdi! İşte yeni işi

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Doktorlar’da hayat verdiği Suat karakteriyle hafızlara kazınan Bekir Aksoy özel hayatıyla da gündemde yer almaya devam ediyor.

Ekranların sevilen yüzleri arasında yer alan Aksoy, son olarak Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri’nde boy göstermişti.

Başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Aksoy, sektör değişikliğiyle gündeme geldi. Oyunculuğun yanı sıra bambaşka bir sektörde boy gösteren başarılı isim bakın ne iş yapıyor…

BAMBAŞKA BİR SEKTÖRDE BOY GÖSTERİYOR

Ünlü oyuncu Bekir Aksoy, sanat dünyasındaki yolculuğunu bambaşka bir alana taşıdı. Şişli’de bulunan bir sanat galerisini kafeye dönüştürerek yeme-içme sektörüne hızlı bir giriş yapan Aksoy, bu cesur adımıyla gündeme oturdu.

Oyunculuk kariyerini tamamen noktalayıp noktalayamayacağı merak konusu olurken, yeni işletmesiyle şimdiden adından sıkça söz ettirmeye başladı.