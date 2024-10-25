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Haber Merkezi

Dubai çikolatası, vatandaşlar arasında büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Son zamanlarda tartışma konusu olan Dubai çikolatası, farklı şehirlerde de alternatif şekilde üretiliyor.

Dubai çikolatasının ardından gelen bir diğer yenilik ise hazırlanan "Dubai hamsisi" oldu.

KARADENİZ USULÜ

Sosyal medyada oldukça ünlü olan Mehmet Gezgin isimli şef, hamsili Dubai çikolatası yaptı.

Karadeniz’in simgesi haline gelen hamsi, yeni yorumla büyük ilgi toplarken, sosyal medya kullanıcıları tarafından hem eleştirildi hem beğeni yağmuruna tutuldu.