Survivor Lina'nın nereli olduğu ortaya çıktı! Meğer anne ve babası...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Survivor 2026, TV8'de ekrana geliyor ve yarışmanın nabzı yine yükseklerde artıyor.

Ünlüler ve Gönüllüler kadrosundan bazı isimler öne çıkarak merak konusu oluyor.

Bu isimlerden biri olan Lina Hourieh, yarışmadaki duruşu ve performansıyla dikkat çekiyor.

"Survivor Lina kimdir?", "Kaç yaşında?", "Mesleği ne?" ve "Evli mi, bekar mı?" gibi sorular gündemdeki yerini koruyor.

Lina'nın Survivor öncesi yaşamı, kökeni ve sosyal medya kullanımı izleyicilerin ilgi odağında.

Peki, Survivor Lina kimdir? Türk mü, aslen nereli? Lina Hourieh kaç yaşında, mesleği ne? İşte hakkındaki bilgiler...

SURVIVOR LİNA KİMDİR

Lina Hourieh, 1995 yılında İstanbul’da doğdu.

Eğitimini gazetecilik ile radyo-televizyon programcılığı alanlarında tamamlayan Lina Hourieh, lisans ve yüksek lisans süreçlerini yüksek onur derecesiyle bitirdi.

Medya sektöründe başladığı kariyerini zamanla farklı üretim alanlarına taşıdı. Dövme sanatçısı olarak da öne çıkarken, aynı zamanda dijital platformlarda içerik üretiyor. “Arşiv 404” adlı podcast’i var.

Bunun yanı sıra özellikle Airbnb projelerinde iç mekan düzenleme ve stil danışmanlığı yaptı.

Sporla da yakından ilgilenen Lina, koşuya yönelerek yarı profesyonel seviyede antrenman yapıyor; yoga ve fitness ile aktif bir yaşam sürdürüyor.

SURVIVOR LİNA NERELİ

Hayatını İstanbul’da sürdüren Lina, farklı kültürlerin bir araya geldiği bir aileden geliyor. Babası Arap kökenliyken, annesi Makedonya’dan göç etmiş bir aileye mensup.