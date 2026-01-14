A.B.İ. 2. Bölüm fragmanı: “Adaletim keskin, doğrum tektir”

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ATV’nin yeni sezonda büyük beklentiyle ekranlara taşıdığı A.B.İ., yayınlanan ilk bölümüyle güçlü bir açılış yaptı.

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu’nu aynı projede buluşturan yapım, sürükleyici hikayesi ve yüksek tempolu sahneleriyle izleyicilerden olumlu yorumlar aldı.

İzleyicinin heyecanla beklediği A.B.İ. 2. bölüm fragmanı paylaşıldı.

Yeni bölümde neler olacak?

DİZİNİN KONUSU

İzmir’de saygın bir cerrah olarak hayatını sürdüren Doğan’ın, ailesinden uzak kurduğu düzeni ani bir gelişmeyle sarsılıyor.

Kız kardeşinin düğünü için İstanbul’a gelmek zorunda kalan Doğan, yıllardır kaçtığı geçmişiyle yüzleşirken kendini Hancıoğlu ailesinin bitmek bilmeyen iktidar mücadelesinin içinde buluyor.

Otoriter baba Tahir ile hırsları uğruna sınır tanımayan ağabey Sinan arasındaki gerilim, Doğan’ın gelişiyle daha da alevlenirken, aile içindeki dengeler hızla değişiyor.

Bu karmaşık tablonun ortasında, adalet duygusuyla öne çıkan genç avukat Çağla da sevdiği abisi Behram nedeniyle istemeden olayların merkezine çekiliyor.