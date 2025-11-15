"Düğünüm var benim" diye viral olmuştu: Bornovalı Ayşo hayatını kaybetti...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mahalle sakinlerinin olduğu kadar sosyal medya kullanıcılarının da sevgisini kazanan Ayşo, doğal tavırları ve enerjik kişiliğiyle kısa sürede dikkat çekmişti.

"Bornovalı Ayşo" olarak bilinen genç kadın, hem çevresine hem de sosyal medya üzerinden takipçilerine ilham veren biri olarak tanınıyordu.

TikTok başta olmak üzere farklı platformlarda hızla büyüyen bir takipçi kitlesi edinen Ayşo, Bornova'daki bir kafede oturduğu sırada aniden fenalaştı.

VEFAT ETTİ

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Genç fenomenin yaşamını yitirmesi hem mahallesinde hem de sosyal medyada büyük üzüntü yarattı.