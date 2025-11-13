Efsane voleybolcu Survivor 2026'da! İşte netleşen kadro...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Survivor 2026 kadrosu, yavaş yavaş şekilleniyor.

Survivor kadrosunda şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Serhan Onat ve Mert Nobre gibi ünlü isimler resmen belli oldu.

Acun Ilıcalı'nın duyurmaya başladığı isimler arasında bu kez ünlü bir voleybolcu yer aldı.

SÜRPRİZ İSİM

Katıldığı bir galada açıklama yapan Ilıcalı, "Uzun zamandır Ünlüler-Gönüller yapmıyorduk bu sezon yapıyoruz. Yarışmacılarımızı bizzat seçiyoruz. Az önce çok büyük bir voleybol efsanesi ile anlaşma yaptık." dedi.

Ünü ismin kim olduğu ise henüz açıklanmadı.