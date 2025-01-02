Ekmek Teknesi’nin Jale’si Esin Civangil'in son hali şaşırttı! Güzelliği yıllara meydan okuyor

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Türk televizyonlarında 2002 yılının efsane yapımları arasında yer alan ve 7’den 70’e herkes tarafından severek izlenen Ekmek Teknesi oyuncuların değişimiyle dikkat çekiyor.

Sıcak mahalle atmosferi ve samimi hikayesiyle milyonların sevgilisi olan dizide Jale karakterine haya veren ve güzelliğiyle hafızlara kazınan Esin Civangil değişimiyle şaşkına çevirdi.

Jale karakteriyle gönüllere taht kuran Civangil, başarılı oyunculuğu ile geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu değişimiyle güzelliğinden bir şey kaybetmediğini gösterdi.

GÜZELLİĞİ DİLLERE DESTAN

Ekmek Teknesi’nin ardından birçok dizide ve filmde rol almasına rağmen hafızalara Jale olarak kazınan güzel oyuncu geçen onca yılın ardından güzelliğiyle mest etti.