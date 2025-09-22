Ekol TV ekranlarında Şener Üşümezsoy ve muhabir arasında gerilim

Marmara bölgesinde depremler art arda yaşanıyor.

6.1'lik depremin ardından peş peşe sallanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, bu gece bir deprem daha yaşandı.

Yaşanan depremin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yine birçok TV kanalına konuk olarak açıklamalarda bulundu.

ART ARDA OLAYLI YAYINLAR

Deprem denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Üşümezsoy'un bugünkü yayınları ise bir hayli olaylı geçti.

Sabah saatlerinde Show TV'de katıldığı yayında sunucu Ela Rümeysa Cebeci ve konuğu Sevilay Yılman'ı azarlayan Üşümezsoy, öğle saatlerinde Ekol TV'ye konuk oldu.

MUHABİRE KIZDI: İLLA GAZETECİLİK YAPACAKSIN DİYE...

Üşümezsoy burada da kendisine mikrofon uzatan muhabire kızdı.

Muhabirin kendisini anons etmesini ve soru sormasını beklemeden konuya girmek istemeyen Üşümezsoy canlı yayında, "Niye bu kadar vaktimi çaldın? Konuşma diyorum, sen uzak çık. Canlı yayındayız. İlla gazetecilik yapacaksın diye benim..." ifadelerini kullandı.

MUHABİRİ KADRAJDAN ÇIKARTMAYA ÇALIŞTI

Mikrofonu kendi tutup muhabiri kadrajdan çıkartmaya çalışan Üşümezsoy'a direnen muhabir, "Bunu benim tutmam lazım hocam, bu yüzden maaş alıyorum. Bana kızarlar." ifadelerini kullandı.

Muhabiri kendinden uzaklaştıran Üşümezsoy, deprem değerlendirmesine bu şekilde başladı.

ARTÇILARI ORMAN YANGINI ÖRNEĞİ İLE ANLATTI

Üşümezsoy şunları söyledi:

Bir orman yangını düşünün. Bu orman yangını eğer büyük bir yangın değil 6.1'lik basit bir yangın olarak düşünelim. Orman genel olarak yanıyor ama yanmayan bir dizi ağaç kümesi olan yerler olur. İşte bu artçılar, bu büyük olmayan orman yangını içinde yanmamış olan bölgelerin daha sonraki rüzgarlarla, daha sonraki hareketlerle yanmasını temsil ediyor.

Canlı yayına yansıyan o anlar sosyal medyada da gündem oldu.