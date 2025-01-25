Ela Rümeysa Cebeci zatürreye yakalandı

Haber Merkezi

Habertürk ekranlarında spikerlik yapan Ela Rümeysa Cebeci, izleyicilerle buluşmayı sürdürüyor.

Başarılı sunucu son olarak hastaneden bir paylaşım yaptı.

Cebeci, hastaneden yaptığı paylaşımla zatürreye yakalandığını duyurdu.

Paylaşımında sağlıklı biri olmasına rağmen hastalığa yakalandığını belirten Cebeci, yayından sonra hastaneye kaldırıldığını belirtti.

NADİREN HASTA OLAN BİRİYİM: LÜTFEN KENDİNİZE DİKKAT EDİN

Takipçilerini hastalığa karşı uyaran Cebeci, geçmiş olsun dilekleri için arayanlara teşekkür etmeyi de unutmadı.

Ela Rümeysa Cebeci paylaşımında şu ifadelere yer verdi: