Uyuşturucu operasyonu ile gözaltına alınarak tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin estetik operasyonlar geçirmeden önceki hali gündem oldu.

Yayınlama Tarihi: 23.12.2025 09:22
Ela Rümeysa Cebeci'nin eski hali dikkat çekti: Estetikten öncesi...
  • Ela Rümeysa Cebeci, uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklandı.
  • Estetik ameliyatı olduğunu belirten Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif çıktı.
  • Cebeci'nin estetiksiz hali sosyal medyada yayıldı ve büyük ilgi çekti.

Spiker Ela Rümeysa Cebeci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordine ettiği uyuşturucu soruşturmasında geçtiğimiz hafta tutuklanmıştı.

Ela Rumeysa Cebeci'nin 'kokain ve 'esrar' testleri pozitif çıkmış ancak Cebeci, "Estetik ameliyatı oldum, test sonuçları yanlış" iddiasında bulunmuştu.

Cebeci'nin estetiksiz hali ortaya çıktı.

 Ünlü spikerin sosyal medyada hızla yayılan eski fotoğraflarını görenler inanamadı.

