Uzak Şehir 44.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kaya ve Zerrin...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uzak Şehir'de bu hafta Cihan artık hiçbir şeyin eskisi devam edemeyeceğini bildiğinden ve Alya’nın konakta kalmasına izin vermez Boran bu karara şiddetle karşı çıksa da Cihan’a gücü yetmediği için onu durduramaz.

Sancısı gelen Zerrin ise Kaya ile hastaneye giderken Demir buna müsaade etmez.

Kaza yapan çift tam kavuşmuş iken yine ayrılığın eşiğindedir.

Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı Kanal D web sitesi üzerinden yayınlanıyor.

Fragmanı göremeyen seyirciler ise, Uzak Şehir 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor.

UZAK ŞEHİR 44. BÖLÜM FRAGMAN

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'lı Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Fragman gelir gelmez haberimize eklenecektir.