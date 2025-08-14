En-Nesyri'nin babasını gören şaştı kaldı! "Bu ne benzerlik"

Fenerbahçe'de forma giyen Youssef En-Nesyri, kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

Instagram'da 2,5 milyon takipçisi olan 28 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

Premier Lig ekibi West Ham United’ın transfer listesinde yer aldığı konuşulan ünlü futbolcunun gündem olmasının nedeni ise bu kez başka.

BABASINA BAKIN

Youssef En-Nesyri’nin babasını ilk kez gören sosyal medya kullanıcıları şaşkınlıklarını gizleyemedi.

2024 yılında oğlunun imza törenine katılan baba Rachid En-Nesyri, oğlu ile benzerliği ile şoke etti.