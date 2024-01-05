Epstein'in "Lolita Ekspress"i: Jeffrey Epstein kimdir, neler yaptı? Davadaki inanılmaz isimler... Fuhuş ve insan ticareti yapan milyarder iş insanı Jeffrey Epstein davasında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Dünyaca ünlü isimlerin dahil çıktığı Epstein olayı, ağızları açık bırakıyor. Peki, Jeffrey Epstein kimdir? Epstein davasında kimler var? İşte skandal isimler...

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2019'da "pedofil milyarder" olarak manşetlere çıkan iş insanı Jeffrey Epstein, yine gündemde.

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

ABD Bölge Hakimi Loretta Preska, davanın kamuoyuna açılmasına karar verdi.

Gün yüzüne çıkan dava dosyalarında dünyaca ünlü isimlerin yer alması dikkatleri çekti.

Magazin ve siyaset dünyasından birbirinden skandal isimlerin anıldığı dava, merak konusu oldu.

Epstein olayının perde arkasında ABD Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Prens Andrew gibi isimler çıktı.

Peki, Jeffry Epstein kimdir? Jeffry Epstein davasında kimler var? Epstein olayı nedir? İşte davanın detayları ve adı geçen bütün ünlüler...

Jeffrey Epstein kimdir

Jeffrey Epstein, Amerikalı bir finansçı ve milyarder işadamıdır. Ancak Epstein'in adı, cinsel istismar suçlamaları ve sosyal elitlerle ilişkilendirilmesi nedeniyle ünlenmiştir.

Jeffrey Epstein, 20 Ocak 1953 tarihinde Brooklyn, New York'ta doğdu.

Finans dünyasındaki kariyerine başlamadan önce öğrenimini New York Üniversitesi'nde tamamladı. Daha sonra öğrenci olduğu zamanlarda öğretmenlik yaptıktan sonra finans sektörüne geçti.

Finans dünyasında önemli bir yere sahip olmuş ve Bear Stearns gibi büyük firmalarda çalışmıştır. Kendi finans şirketi olan J. Epstein & Co'yu kurarak zengin müşterilere yatırım danışmanlığı hizmeti vermiştir.

Pedofili Adası

Jeffrey Epstein'in sahibi olduğu bir adası vardı ve bu ada, "Little Saint James" adıyla anılmaktaydı.

Karayip Denizi'nde yer alan bu adanın Epstein tarafından "Pedophile Island" (Pedofil Adası) olarak adlandırıldığı iddia edilmiştir.

Epstein'in adadaki malikanesi, lüks tesisler ve gizliliği koruyan önlemlerle dolu bir kompleks olarak bilinirdi.

Epstein davası

Jeffrey Epstein davası, ilk olarak 2005 yılında Florida'da bir federal savcılık soruşturması sonucunda açıldı.

İlk dava, Epstein'in cinsel istismar ve çocuk fuhuşu suçlamalarıyla karşı karşıya kalmasına yol açtı.

Florida'da, Palm Beach County'de, polis Epstein'in evinde yapılan bir arama sonucunda, cinsel istismar suçlamalarına dair deliller bulundu.

Epstein, federal suçlamaların bazılarını kabul ederek, eyalet mahkemesine benzer bir dava sürecini yaşamaktan kaçınmak için bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma sonucunda Epstein, daha hafif suçlamalarla suçlu bulundu ve yaklaşık 13 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Jeffrey Epstein'in aldığı ceza, kamuoyunda ve mağdurların avukatları arasında büyük bir tepkiye neden oldu.

Epstein, 2019 Temmuz ayında federal bir mahkeme tarafından tutuklandı.

Epstein davasındaki isimler

Prens Andrew, eski ABD Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson'ın isimleri bulunuyor.