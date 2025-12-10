Eski Kısmet Olur fenomeni şoke etti! "Hayatını kaybetti" iddiası... Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ile tanınan Ayşenur İnam'ın trafik kazası geçirdiği ve hayatını kaybettiği öne sürüldü. Sosyal medyada dolaşan iddialar, sevenlerini endişelendirdi.