Eski Kısmet Olur fenomeni şoke etti! "Hayatını kaybetti" iddiası...

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ile tanınan Ayşenur İnam'ın trafik kazası geçirdiği ve hayatını kaybettiği öne sürüldü. Sosyal medyada dolaşan iddialar, sevenlerini endişelendirdi.

Yağmur Uçar Yağmur Uçar
Yayınlama Tarihi: 10.12.2025 11:44
Eski Kısmet Olur fenomeni şoke etti!
  • Ayşenur İnam'ın trafik kazası geçirip hayatını kaybettiği iddia edildi.
  • Sosyal medyadaki bu iddialar, sevenlerini endişelendirdi.
  • İnam'ın öldüğüne dair henüz net bir bilgi yok, sosyal medya hesabının çalındığı öne sürülüyor.

Kısmetse Olur programı ile ünlenen Ayşenur İnam'ın trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Haberi duyan vatandaşlar olayın detaylarını incelemeye çalışırken bir yandan da "Kısmetse Olur Ayşenur İnam öldü mü, yaşıyor mu" sorularını sormaya başladı.

AYŞENUR İNAM ÖLDÜ MÜ

30 yaşındaki eski yarışmacının öldüğüne dair net bir bilgi henüz yok.

İnam'ın sosyal medya hesabının çalındığı ve "öldü" paylaşımı yapıldığı iddia ediliyor.

