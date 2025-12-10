O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı jürileri seçildi: Bakın kim geliyor... TV8'in yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye'de bu sene yine ünlü isimler ve jüriler yer alacak. İşte, 2026 yılbaşı programı için adı geçenler...