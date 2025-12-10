Abone ol: Google News

TV8'in yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye'de bu sene yine ünlü isimler ve jüriler yer alacak. İşte, 2026 yılbaşı programı için adı geçenler...

Yayınlama Tarihi: 10.12.2025 11:07
O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı jürileri seçildi: Bakın kim geliyor...
  • O Ses Türkiye, 2026 yılbaşı özel programı için ünlü jüri üyeleriyle ekrana gelecek.
  • Gupse Özay, Murat Boz, Hadise ve Acun Ilıcalı'nın jüri koltuğunda oturacağı iddia ediliyor.
  • Sosyal medyada bu jüri üyeleri büyük ilgi gördü.

TV8'in ses yarışması O Ses Türkiye, yılbaşı özel programı ile ekranda olacak.

Her yıl ünlü isimlerin sahne aldığı programda jüri üyeleri de ünlülerden oluşacak.

Bu sene için iddia edilen isimler ortaya çıktı.

O Ses Türkiye 2026 jürileri, sosyal medyada gündem oldu.

SÜRPRİZ JÜRİLER

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel için Gupse Özay'a sürpriz bir teklif gittiği iddiası kulislerde dolaşırken, Gupse'den kabul geldiği ve bu sene jüri koltuğunda Murat Boz, Hadise ve Acun Ilıcalı ile beraber oturacağı iddia edildi.

