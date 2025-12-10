Eşref Rüya’nın Nisan’ı Demet Özdemir’i bir de böyle görün: Kimse tanıyamıyor…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

‘Çilek Kokusu’, ‘Erkenci Kuş’ ve ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Demet Özdemir, şu sıralar Eşref Rüya dizisinde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşıyor.

Dizide “Nisan” karakterine hayat veren ünlü oyuncu, hem güzelliği hem de oyunculuğula beğeni topluyor.

Özel hayatıyla da sık sık merak konusu olan Özdemir, çocukluk haliyle gündeme geldi.

Oyuncunun yıllar önce çekilmiş o karelerini gören hayranları büyük şaşkınlık yaşadı.

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Oyunculuk yolculuğuna “Sana Bir Sır Vereceğim” dizisiyle başlayan ve kısa sürede büyük bir çıkış yakalayan Demet Özdemir, bugün ekranların en çok sevilen ve takip edilen isimlerinden biri olarak kariyerini sürdürüyor.

Enerjisi, oyunculuk performansı ve başarılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Özdemir, son dönemlerde “Eşref Rüya”dizisindeki “Nisan” karakteriyle de adından sıkça söz ettiriyor.

Başarılı oyuncunun minik halini gören takipçileri fotoğrafı kısa sürede yorum yağmuruna tuttu.

İşte o kareler…