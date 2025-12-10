Simpsonlar'ın 2026 kehanetleri: Sadece günler kaldı! "Hazır olun.."

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

The Simpsonlar, 30 yılı aşkın süredir dünya gündemini hicveden sahneleriyle tanınan popüler bir animasyon dizisi.

Güncel olaylara sık sık gönderme yapması ve toplumsal eğilimleri erken yakalaması nedeniyle dizinin bazı sahneleri zamanla “kehanet” olarak anılmaya başladı.

Aslında ortada gerçek bir kehanet yok; uzun yıllardır yayınlanan bu dizi, ele aldığı geniş konu yelpazesi sayesinde bazen gelecekte yaşananlarla tesadüfen örtüşebiliyor.

Öyle ki, 2026 için öngörüleri şimdiden merak konusu oldu.

İşte, Simpsonlar'ın 2026 kehanetleri...

1) 2026’da büyük bir yapay zeka krizinin yaşanacağı

İddia: Simpsonlar, yapay zekânın kontrolden çıkıp insanlara karşı tehdit oluşturacağını 2026 yılına bağladı.

2) 2026’da küresel elektrik kesintisi

İddia: Dünya genelinde elektriklerin gideceği ve teknolojinin çökeceği söylentisi.

3) 2026’da okyanuslarda büyük çevre felaketi

İddia: Okyanuslar plastikle dolacak ve ekosistem çökecek.

4) 2026 yılında yeni bir virüs salgını

İddia: Covid-19’dan sonra 2026’da yeni bir salgın olacağı “tahmin edildi”.

5) 2026’da uçan arabaların yaygınlaşması

İddia: Simpsonlar gelecekte 2026’da uçan arabaların kullanılacağını gösterdi.

6) Bart’ın 2026’da büyük bir felaketle karşılaşacağı

İddia: Bart’ın öleceğine veya başına bir felaket geleceğine dair açıklamalar yayıldı.