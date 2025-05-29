Esra Bilgiç kırmızı elbisesiyle mest etti! İşte beğeni toplayan pozlar...

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Ünlü oyuncu Esra Bilgiç sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile beğeni toplamaya devam ediyor.

Faruk Sabancı'yla yaşadığı aşkla sık sık magazin gündemine gelen Esra Bilgiç, şimdi de son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Güzelliği ile dillerden düşmeyen Esra Bilgiç, son dönemde özel hayatıyla sık sık gündem oluyor.

32 yaşındaki Esra Bilgiç, hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen oyuncular arasında yer alıyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Esra Bilgiç kırmızı elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Güzel oyuncunun peş peşe paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Kırmızı bir elbise ile poz veren Esra Bilgiç'in bu pozları takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü oyuncunun paylaşımına "Dünyanın en güzel kadını", "Güzelliğin şaka mı?" ve "Yine muhteşemsin", şeklinde yüzlerce yorum yapıldı.

İşte o kareler...