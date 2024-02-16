Esra Erol'da "Mehdi Mustafa Çabuk" skandalı! Nihat Hatioğlu'ndan açıklama.... Esra Erol'un sunduğu programa mehdi olduğunu iddia eden sözde hoca Mustafa Çabuk damga vurdu. Olayın perde arkası aralanırken, İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu da açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Esra Erol'un sunduğu gündüz kuşağı programında skandal bir olay gün yüzüne çıktı.

Fatma Olgun, adındaki bir kadın kayıp kızı Mevlüde'yi aramak için Esra Erol'a başvurdu.

Gerisi ise çorap söküğü gibi geldi.

Fatma'nın kızını "mehdi" olduğunu iddia eden sözde hoca Mustafa Çabuk'un kandırdığı ortaya çıktı.

Sözde mehdinin Çanakkale Bayramiç'te bir termal otelde 300 kişiyi zorla tuttuğu iddia edildi. Akabinde ise polis ekipleri harekete geçti.

Dini değerleri suistimal eden Mustafa Çabuk kaçak kazıda yakalandı.

Türkiye'nin gündemine oturan konuyla ilgili Nihat Hatipoğlu da açıklamalarda bulundu.

"Şu an söz konusu değildir"

Bir bilgilendirme videosu yayınlayan Hatipoğlu, "Mehdi'nin bulunduğu dönemde deccal olacaktır. Şu anda deccal söz konusu değil. Bu saydıklarımdan hiçbiri ortada yok. Öyleyse ortada mehdi de yok. 'Ben mehdiye benziyorum', 'ben mehdiyim' diyen çok insan çıktı bugüne kadar. İnsanları aldattılar, çok insan öldü" dedi.

Ayrıca Hatipoğlu, "Mehdi'nin işaretleri vardır. Şu anda yeryüzünde söz konusu değil. Akıl, ruh yönünden hasta olan insanlar kendilerini mehdi zannedebiliyorlar. Bir kısmı hasta olduğu için bunu yapıyor. Bir kısmı da bilerek bundan bir rant sağlamak için yapıyor. Şu anda mehdi söz konusu değildir" diye konuştu.

Mustafa Çabuk kimdir

Ankara Hukuk mezunu olan Mustafa Çabuk, Çanakkale'deki bir tarikatın faaliyetleriyle gündeme gelmiştir.

Hilafeti Muhammediye adlı bu tarikat, Külcüler köyünde bulunan iki oteli kiralayarak burada faaliyetlerini sürdürmüştür. Ancak, grup üyelerinin kaçak kazı faaliyetlerine girişmesi üzerine jandarma tarafından operasyon düzenlenmiş ve 21 üye gözaltına alınmıştır.