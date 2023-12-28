Esra Ezmeci'ye gelen cinsellik itirafı şoke etti! "Her gece tavana bağlıyor" Esra Ezmeci, sosyal medya üzerinden gelen cinsellikle ilgili itiraflardan birini paylaştı, konuk olduğu Armağan Çağlayan kulaklarına inanamadı.

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Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, cinselliğe dair kendisine sorulan sorular ile dikkat çekiyor.

Takipçilerinin merak ettiklerini çekinmeden yanıtlayan Ezmeci, duydukları karşısında şoke oluyor.

Ezmeci, son olarak Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu.

Ünlü psikoloğa gelen cinsel itirafı duyanlar, kulaklarına inanamadı.

Esra Ezmeci, cinsel organının büyümesi için eşinin yaptıklarını anlatan kadından bahsetti.

"Tuza yatırıp tavana astı"

Ezmeci, "Geçen bunu anlatmak istiyorum, mesela işte cinsel organı büyüsün diye bir şey anlatmışlar kadının kocasına. Kocası geceleri cinsel organını tavanına bağlıyor muş, böylelikle demişler ki hem tuzlu suya yatır sonra da tavana bağlarsan cinsel organı büyür... Her gece eşim tavana bağlıyor cinsel organını ve o şekilde büyüyeceğine inanıyor işte ne yapmak lazım..." dedi.