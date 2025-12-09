Abone ol: Google News

Gelini haber verdi! Gelinim Mutfakta'nın fenomen kayınvalidesi hayatını kaybetti...

Gelinim Mutfakta'nın fenomen kayınvalidesi Besime Ekici'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yağmur Uçar Yağmur Uçar
Yayınlama Tarihi: 09.12.2025 11:41
Gelini haber verdi! Gelinim Mutfakta'nın fenomen kayınvalidesi hayatını kaybetti...
  • Gelinim Mutfakta'nın fenomen kayınvalidesi Besime Ekici, hayatını kaybetti.
  • Malatya'da bir restoran işleten Ekici, otoriter tavırları ve dobra kişiliğiyle tanınıyordu.
  • Vefat haberi, gelini Gülcan Ekici aracılığıyla sosyal medyada duyuruldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında gösterdiği otoriter tavırları ve renkli kişiliğiyle geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çeken Besime Ekici, hayatını kaybetti.

Gelini Gülcan Ekici ile birlikte ekranda yer alan Besime Hanım, sergilediği karakteristik tavırlarla fenomen haline gelmişti. 

Yarışmaya katılmadan önce Malatya’da ailesiyle birlikte bir restoran işleten Ekici,  güçlü karakteri ve dobra tavırlarıyla ön plana çıkmıştı. 

GELİNİ PAYLAŞTI

Besime Ekici’nin vefat haberi, gelini Gülcan Ekici tarafından sosyal medya aracılığıyla duyuruldu. Gülcan Ekici, acı haberi şu sözlerle paylaştı:

“Kayınvalidem Bessey Ekici Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.”

Medya Haberleri