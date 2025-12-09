Fragmandaki detay merak edilmişti; Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u yüreklere su serpti... Taşacak Bu Deniz'in yeni fragmanında Oruç'un söylediği kelime kafa karışıklığına neden olunca, X'de gündem oldu. Konuya, oyuncunun kendisinden açıklık geldi.