Fragmandaki detay merak edilmişti; Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u yüreklere su serpti...

Taşacak Bu Deniz'in yeni fragmanında Oruç'un söylediği kelime kafa karışıklığına neden olunca, X'de gündem oldu. Konuya, oyuncunun kendisinden açıklık geldi.

Yağmur Uçar Yağmur Uçar
Yayınlama Tarihi: 09.12.2025 15:19
  • TRT 1'in dizisi Taşacak Bu Deniz'in fragmanı, Oruç karakterinin söylediği kelime nedeniyle X'te tartışma yarattı.
  • Oyuncu Burak Yörük bu kafa karışıklığına "Hisler..." tweetiyle açıklık getirdi.
  • Bu açıklama izleyicileri memnun etti.

TRT 1'in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz, her bölümü ile beğeni topluyor.

Cuma günü 10. bölümü yayınlanacak olan dizinin fragmanı yayınlanmasıyla birlikte gündem oldu.

Özellikle Oruç ve Eleni karakterlerinin bir sahnesi X’te tartışıldı.

İzleyiciler fragmandaki bu sahnede Oruç’un ne dediğini anlayamadı.

YANIT GELDİ

Kısa sürede ilgi gören kelime karşısında Burak Yörük de dayanamadı ve tweet attı.

Yörük’ün “Hisler…” tweeti izleyicileri sevindirdi.

