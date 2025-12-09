Fragmandaki detay merak edilmişti; Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u yüreklere su serpti...

- TRT 1'in dizisi Taşacak Bu Deniz'in fragmanı, Oruç karakterinin söylediği kelime nedeniyle X'te tartışma yarattı.
- Oyuncu Burak Yörük bu kafa karışıklığına "Hisler..." tweetiyle açıklık getirdi.
- Bu açıklama izleyicileri memnun etti.
TRT 1'in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz, her bölümü ile beğeni topluyor.
Cuma günü 10. bölümü yayınlanacak olan dizinin fragmanı yayınlanmasıyla birlikte gündem oldu.
Özellikle Oruç ve Eleni karakterlerinin bir sahnesi X’te tartışıldı.
İzleyiciler fragmandaki bu sahnede Oruç’un ne dediğini anlayamadı.
YANIT GELDİ
Kısa sürede ilgi gören kelime karşısında Burak Yörük de dayanamadı ve tweet attı.
Yörük’ün “Hisler…” tweeti izleyicileri sevindirdi.