MasterChef'e Altın Kupa jürisi: Yemekleri o seçecek...

TV8’in popüler yarışması MasterChef Türkiye 2025’te sezon finalinin ardından heyecan durmadı.

Yarışmanın en iddialı 16 eski yarışmacısı, All Star Altın Kupa formatıyla yeniden mutfağa döndü.

Kupa şansını daha önce kıl payı kaçıran yarışmacıların bir araya gelmesi, programın ilk bölümünden itibaren büyük bir ilgi topladı.

GEMİNİ SÜRPRİZİ

Acun Ilıcalı, All Star Altın Kupa için yaptığı duyuruda yarışmaya gastronomi bilgisi yüksek, dünya mutfaklarına hâkim “çok özel bir ismin” katılacağını söyleyerek merak yaratmıştı.

Bu ismin Google’ın yapay zekâ modeli Gemini olduğu ortaya çıktı.

İLK YEMEĞİ SEÇTİ: BEEF WELLİNGTON

Gemini, yarışmanın ilk bölümünde aktif görev aldı ve yarışmacıların yapacağı ilk yemeği belirledi.

Somer Şef’in “MasterChef tarihinde çıkmış en zor kaptanlık yemeği neydi?” sorusuna verdiği “Beef Wellington” yanıtı, Altın Kupa mücadelesinin ne kadar zorlayıcı geçeceğinin sinyalini verdi.