Eşref Rüya 22. bölüm fragmanı: Eşref tetiği çekiyor! “Nisan’dan uzak duracaksın”

Kanal D’nin büyük ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya, yeni bölümüyle yine gündeme damga vurmaya hazırlanıyor.
Her bölümüyle reyting listelerinde zirveye yerleşen yapım, bu hafta da izleyiciyi ekrana kilitleyecek.
Başrollerini Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir ve Büşra Develi’nin paylaştığı diziden yeni fragman geldi.
DİNÇER’E SİLAH ÇEKİYOR
Son bölümde sahnede bayılan Nisan’ı kucaklayan Eşref, bu görüntüyle magazin dünyasının merkezine oturuyor.
Öte yandan Kadir, Eşref’in evini baştan aşağı taratarak gerilimi tırmandırıyor.
Nisan’dan uzak durması için Dinçer’in üzerine giden Eşref, silahını tam Dinçer’in yüzüne doğrulttuğu sırada Nisan tarafından yakalanıyor.
İşte Eşref Rüya 22. bölüm fragmanı: