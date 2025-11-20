Eşref Rüya 23. bölüm fragmanı: Eşref Nisan’ı bıraktı, Çiğdem’e koştu…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kanal D’nin sevilen yapımı Eşref Rüya, yeni bölümü öncesi yayınlanan 23. bölüm fragmanıyla gündeme oturdu.

Hikayesiyle olduğu kadar başroller Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir arasındaki uyumla da dikkat çeken dizi, sezonun en çok konuşulan projeleri arasında yer alıyor.

Yayınlanan yeni fragman, dizide tansiyonun giderek yükseleceğinin sinyallerini veriyor. Peki, yeni bölümde neler olacak?

NİSAN VE EŞREF KOPACAK MI?

Eşref, ani bir baskınla Kadir’in karşısına çıkarak hâlâ söz sahibi olduğunu açıkça gösteriyor.

Nisan’ın kariyeri için ayrılık kararı alması, Eşref’i derinden sarsıyor. Bu kararı kabullenemeyen Eşref, kendini bir anda Çiğdem’in kapısında buluyor.

İşte Eşref Rüya 23. bölüm fragmanı: