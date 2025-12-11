Eşref Rüya 26. Bölüm fragmanı: Nisan ölecek mi?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çarşamba akşamlarının reyting şampiyonu Eşref Rüya, yeni bölüm fragmanının yayımlanmasıyla bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu.

Her bölümüyle tansiyonu yükselten dizi, hem güçlü senaryosu hem de başroller Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemirin uyumlu performansları sayesinde geniş kitlelerden büyük beğeni toplamayı sürdürüyor.

Fragmanın ardından dizinin takipçileri “Nisan’a ne olacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

NİSAN ÖLECEK Mİ?

Aylar sonra Afra’nın mezarını ziyaret eden Nisan, geçmişinin izlerini sürerken iç dünyasında derin bir yüzleşmeye adım atıyor.

Öte yandan, güç oyunlarının merkezindeki Kadir, hakimiyetini daha da sağlamlaştırmak için yeni planlar peşinde.

Nisan, geçmişindeki adamı bulduğunu sandığı anda beklenmedik bir tehlikenin ortasında kalıyor. Ölümle burun buruna geliyor.

Peki, Nisan ölecek mi?, Eşref, Nisan’ı kurtaracak mı? İşte Eşref Rüya 26. Bölüm fragmanı: