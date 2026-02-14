Taşacak Bu Deniz 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Oruç’tan Eleni’ye evlenme teklifi…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, heyecan dozunu zirveye taşıyan 19. bölüm fragmanıyla izleyici karşısına çıktı.

Yayınlanan yeni tanıtım, özellikle Oruç ve Eleni arasında yaşanacak gelişmelerin sinyalini verdi. Silah krizine dair düğümler de çözülmeye başladı.

Dizinin yeni bölüm fragmanı TRT 1 dijital platformları ve Yandex AL üzerinden izlenebiliyor.

Peki, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?

ORUÇ EVLENME TEKLİFİ EDİYOR

Dizinin yeni bölüm fragmanında en dikkat çeken sahne Oruç’un Eleni’ye evlilik teklifi yaptığı anlar oldu.

İkilinin geleceğini nasıl şekillendireceği ise ancak yeni bölümün yayınlanmasıyla netlik kazanacak.

Şerif ile olan evliliğini bitirmek için boşanma davası açan Esme, “Özgürüm” diye bağırıyor.

Fragmanın son sahnelerinde Esme’nin aniden ortadan kaybolması, izleyicilerde büyük bir endişe yarattı.