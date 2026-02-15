Abone ol: Google News

Taşacak Bu Deniz’e yeni oyuncu sürprizi: Fatih mi geliyor?

Reyting listelerinde zirveden inmeyen Taşacak Bu Deniz dizisinde izleyicileri şaşırtan gelişmeler yaşanıyor. Şerif karakterini canlandıran Aytek Şayan’ın ayrılık iddialarının ardından yeni bir iddia daha gündeme geldi. Yeni oyuncu dahil oluyor.

Yayınlama Tarihi: 15.02.2026 18:26
Reyting başarısıyla adından söz ettiren Taşacak Bu Deniz dizisinde kulisleri hareketlendiren gelişmeler peş peşe geliyor.

Dizide Şerif karakterine hayat veren Aytek Şayan’ın projeye veda edeceği yönündeki iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sosyal medyada dönen yeni söylentiler izleyicinin merakını daha da artırdı.

Daha önce Karadeniz dizisinde rol alan ünlü oyuncu Eren Vurdem’in diziye dahil olacağı söylentileri gündeme geldi.

FATİH KARAKTERİ GELİYOR

Sosyal medyada konuşulan iddialara göre, Eren Vurdem, dizinin yeni bölümlerinde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Ünlü oyuncu, “Fatih” karakterine hayat verecek. Yeni transferin, dizinin senaryosunda dengeleri değiştirmesi ve heyecanı daha da artırması bekleniyor.

