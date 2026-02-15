Taşacak Bu Deniz’e yeni oyuncu sürprizi: Fatih mi geliyor? Reyting listelerinde zirveden inmeyen Taşacak Bu Deniz dizisinde izleyicileri şaşırtan gelişmeler yaşanıyor. Şerif karakterini canlandıran Aytek Şayan’ın ayrılık iddialarının ardından yeni bir iddia daha gündeme geldi. Yeni oyuncu dahil oluyor.