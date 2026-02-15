Taşacak Bu Deniz’e yeni oyuncu sürprizi: Fatih mi geliyor?

- Taşacak Bu Deniz dizisinin başrolünde, Aytek Şayan'ın ayrılacağı ve yerine Eren Vurdem'in geleceği iddia ediliyor.
- Eren Vurdem'in "Fatih" karakteriyle diziye dahil olacağı söylentisi sosyal medyada gündem oldu.
- Yeni transferin senaryoyu hareketlendirmesi ve heyecanı artırması bekleniyor.
Reyting başarısıyla adından söz ettiren Taşacak Bu Deniz dizisinde kulisleri hareketlendiren gelişmeler peş peşe geliyor.
Dizide Şerif karakterine hayat veren Aytek Şayan’ın projeye veda edeceği yönündeki iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Sosyal medyada dönen yeni söylentiler izleyicinin merakını daha da artırdı.
Daha önce Karadeniz dizisinde rol alan ünlü oyuncu Eren Vurdem’in diziye dahil olacağı söylentileri gündeme geldi.
FATİH KARAKTERİ GELİYOR
Sosyal medyada konuşulan iddialara göre, Eren Vurdem, dizinin yeni bölümlerinde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Ünlü oyuncu, “Fatih” karakterine hayat verecek. Yeni transferin, dizinin senaryosunda dengeleri değiştirmesi ve heyecanı daha da artırması bekleniyor.