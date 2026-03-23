Eşref Rüya 38. bölüm 1. fragman: Müjdeyi hemşire verdi “Küçük Eşref geliyor”

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni yapımı Eşref Rüya, izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir gibi dev isimlerin devleştiği dizi, son bölümdeki çarpıcı gelişmelerin ardından heyecanı doruğa çıkardı.

Merakla beklenen 38. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu.

Peki, yeni bölümde neler olacak? Bir yanda intikam ateşiyle yanan erkeklerin savaşı, diğer yanda tüm dengeleri değiştirecek bir bebek müjdesi...

NİSAN HAMİLE

Eşref Rüya dizisinde tansiyon giderek yükseliyor. Eşref ile Yaşar arasında uzun süredir biriken gerilim, yaşanan acı gelişmelerle birlikte açık bir savaşa dönüşüyor.

İki taraf arasındaki hesaplaşmanın sertleşmesi, hikâyede dengeleri tamamen değiştirecek.

Öte yandan hamile olduğunu öğrenen Nisan, bu gerçekle birlikte hayatının en önemli dönemeçlerinden biriyle karşı karşıya kalıyor.