Eşref Rüya'daki gizemli kolyenin fiyatı ortaya çıktı! "Eşref de cimriymiş"

Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya’da bu akşam gerilim tavan yapacak.

Çiğdem’in “Hain yakın çevrenden biri” diyerek içine kuşku tohumları ektiği Eşref Tek, o kişinin Nisan olabilme ihtimalini kafasından atamayınca harekete geçecek.

Beynini kemiren şüpheyi gidermek için de daha önce Çiğdem’e yaptığı gibi Nisan’a aslında dinleme cihazı olan bir kolye hediye edecek.

Çiğdem’in “Bana içinde dinleme cihazı olan bir kolye hediye etmişti. Eğer sana bir şey hediye ediyorsa…” sözlerini hatırlayan Nisan’ın büyük şaşkınlık yaşadığı tanıtım yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı artırdı.

İŞTE FİYATI

Öte yandan ise Eşref'in hediyesinin fiyatı ortaya çıktı.

Eşref Rüya'daki kolye 'Yuvarlak Kesim Cam Kolye' olarak geçiyor ve fiyatı 2.999,99 TL.