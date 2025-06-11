Eşref Rüya'nın Afra'sı Instagram'ı alt üst etti! Cesur pozlarına yorum yağıyor...

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“Eşref Rüya”, çocukken yetim kalan ve zamanla karanlık işlere bulaşarak mafya liderine dönüşen Eşref’in, yıllar sonra yeniden karşılaştığı çocukluk aşkı Nisan’a (yani “Rüya”sına) duyduğu takıntılı aşkı anlatıyor.

Ama işin içine sadece aşk değil, ihanet, gizli kimlikler ve tehlikeli sırlar da giriyor.

Başrollerini Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı dizi, diğer karakterleriyle de beğeni topluyor.

Özellikle ise Afra...

CESUR AFRA

Dizide Nisan'ın kardeşi Afra'yı canlandıran genç oyuncu Ebrar Karabakan, izleyiciler adeta mest etti.

Hem oyunculuğu hem de güzelliği ile dikkatleri çeken Karabakan, sosyal medyada da öne çıktı.

İlk olarak "Benim Güzel Ailem" dizisiyle adını duyuran Ebrar Karabakan, akabinde Karadut, Taş, Kağıt, Makas gibi dizilerde de boy gösterdi.

2006 doğumlu Karabakan, cesur pozlarıyla Instagram'da beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte bazı kareleri...