Eşref Rüya'nın Faruk'u Ahmet Rıfat Şungar bakın nereliymiş! İşte memleketi...

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Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'da Faruk Sezeri karakterini canlandıran başarılı oyuncu Ahmet Rıfat Şungar hayatı merak ediliyor.

41 yaşındaki Ahmet Rıfat Şungar, Eşref Rüya dizisinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu olan Ahmet Rıfat Şungar oyunculuk kariyerinde birçok dizi ve filmde yer aldı.

Ahmet Rıfat Şungar, dünyaca ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’a 61. Cannes Film Festivali’nde ‘En İyi Yönetmen’ ödülünü kazandıran ‘Üç Maymun’ adlı filmin baş karakterlerinden İsmail’i canlandırmıştır.

Televizyonda ‘Hatırla Sevgili’, ‘Es Es’, ‘Merhamet’ gibi popüler dizilerle tanınan Ahmet Rıfat Şungar şimdilerde Eşref Rüya'da Faruk Sezeri karakterini canlandırmaktadır.

Kariyerinde birçok projede rol alan Ahmet Rıfat Şungar oyunculuğu ile büyük beğeni topluyor.

Şimdilerde Eşref Rüya dizisi ile ekranlarda yer alan ünlü oyuncu hakkında aramalar hız kazandı.

Ahmet Rıfat Şungar hakkında en çok merak edilenler arasında ise başarılı oyuncunun memleketi yer alıyor.

Ahmet Rıfat Şungar, 9 Temmuz 1983'te İstanbul'un Kartal ilçesinde dünyaya geldi.