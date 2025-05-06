Eşref Rüya'nın Gürdal'ı Necip Memili bakın nereliymiş! İşte, Necip Memili'nin memleketi...

Hüseyin Topuz

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'da Gürdal Bozok karakterini canlandıran başarılı oyuncu Necip Memili'nin hayatı merak ediliyor.

44 yaşındaki oyuncu Eşref Rüya dizisinde gösterdiği performans ile büyük bir beğeni topluyor.

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Necip Memili oyunculuk kariyerine Yaprak Dökümü dizisinde başladı.

Necip Memili, Dila Hanım, Hanımın Çiftliği, Yalan Dünya, Bedel, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Dolunay Çukur ve Sandık Kokusu gibi yapımlarda rol almıştır.

Kariyerinde birçok dizide rol alan Necip Memili oyunculuğu ile büyük beğeni topluyor.

Şimdilerde Eşref Rüya dizisi ile ekranlarda yer alan ünlü oyuncu hakkında aramalar hız kazandı.

Necip Memili hakkında en çok merak edilenler arasında ise başarılı oyuncunun memleketi yer alıyor.

Necip Memili 27 Mayıs 1980 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. 44 yaşındaki oyuncu son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.