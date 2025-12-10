Eşref Rüya'nın Kadir Baba'sı dans etti, ortalık yıkıldı! "Ragga Kadir"

- Eşref Rüya dizisinde Kadir Baba karakterini canlandıran Görkem Sevindik'in dansı sosyal medyada viral oldu.
- "Kadir Baba dansı" trend haline gelirken, Ragga Oktay'ın "Yeniden" şarkısı da popülerlik kazandı.
- Şarkının YouTube dinlenme sayısı 30 milyona yaklaştı.
Kanal D'nin fenomen dizisi "Eşref Rüya"da Kadir Baba karakterine hayat veren Görkem Sevindik'in dansı çok sevildi.
Öyle ki "Kadir Baba dansı" sanal medyada yeni bir akım başlattı.
Viral dansın fon müziği, Ragga Oktay’ın 2015’te çıkan “Yeniden” şarkısı oldu.
Şarkının dizide kullanılmasının ardından YouTube dinlenmesi 30 milyona yaklaştı.
