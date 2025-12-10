Güllü'nün kızı Tuğyan'ın anlamı gündem oldu: Bakın manası neymiş...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk şarkıcısı Güllü'nün ölümündeki şüpheler devam ediyor.

Savcılık soruşturması devam eden ölümde ünlü şarkıcının kızı Tuğyan Ülker Gülter gözaltına alındı.

Annesini öldürdüğü şüphesi ile gündemden düşmeyen Tuğyan isminin anlamı ile de dikkat çekti.

TUĞYAN NE DEMEK

Sözlükte “azmak, sapmak; taşmak” anlamına gelen tuğyân (tağy), Kur’ân-ı Kerîm’de türevleriyle birlikte otuz dokuz yerde geçmektedir.

Bunların içinde birkaç âyette “suyun kabarıp taşması, gözün yöneldiği istikametten veya hedeften başka tarafa kayması, terazinin dengesinden saptırıldığı için eksik tartması; Âd ve Semûd kavimlerini isyanları yüzünden helâk eden şiddetli yer sarsıntısı, büyük deprem” gibi anlamlarda kullanılır.

Tuğyan kavramının yer aldığı diğer âyetlerde genellikle, “gerçekten haberdar olduktan sonra meşrû sınırları aşıp azmak” mânasında insanların dinî ve ahlâkî alanlardaki her türlü sapkınlığını, zulüm, haksızlık ve tecavüzlerini ifade eder.